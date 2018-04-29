В Крыму пропал без вести 17-летний студент

Крым

Распечатать

Полиция Крыма объявила в розыск пропавшего без вести несовершеннолетнего жителя Симферополя

21 апреля около 18:00 17-летний Руслан Богомолов вышел из общежития учебного заведения в Симферополе и до сих пор не выходил на связь.

На вид юноше 17-18 лет, рост 160 см, худощавого телосложения, светлые глаза, темные  волосы. Перед исчезновением был одет в синие джинсы, красную клетчатую рубашку, светлую куртку и  белые кроссовки, сообщили в пресс-службе управления уголовного розыска МВД РФ по Республике Крым.

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении подростка, просят сообщить по телефонам 8 (3652) 667-588, 8 (3652) 15-82, 25-13-02, +7 (999) 461-02-40, +7 (978) 768-20-04 или 102.

Полиция Пропавшие без вести Розыск людей
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Армении исполняющий обязанности министра культуры подал в отставку
В Карачаево-Черкесии произошел пожар на складах лакокрасочных изделий
В Ростове-на-Дону в связи с футбольным матчем на день ограничат движение
В Армении из-за протестов приостановили движение поездов
В Северной Осетии мужчина на улице прострелил своему знакомому шею
В Туапсинском районе столкнулись Cadillac и КамАЗ. Погиб водитель легковушки

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале