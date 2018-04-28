В одном из сел Ростовской области введен карантин по бруцеллезу КРС

В Сальском районе Ростовской области выявлен бруцеллез у 28 коров, введен карантин

«Положительно реагирующие животные выявлены в 9 личных подсобных хозяйствах села Екатериновка», — сообщили в областной станции по борьбе с болезнями животных.

В связи с этим в селе запрещена реализация молока и молочных продуктов, введены ограничения на продажу животных, кормов и кормовых добавок, запрещен провоз и прогон животных через территорию муниципального образования. Также проведено эпидемиологическое обследование других животных.