В одном из сел Ростовской области введен карантин по бруцеллезу КРС

Ростовская область

Распечатать

В Сальском районе Ростовской области выявлен бруцеллез у 28 коров, введен карантин

«Положительно реагирующие животные выявлены в 9 личных подсобных хозяйствах села Екатериновка», — сообщили в областной станции по борьбе с болезнями животных.

В связи с этим в селе запрещена реализация молока и молочных продуктов, введены ограничения на продажу животных, кормов и кормовых добавок, запрещен провоз и прогон животных через территорию муниципального образования. Также проведено эпидемиологическое обследование других животных.

Животноводство Здравоохранение
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Армении исполняющий обязанности министра культуры подал в отставку
В Карачаево-Черкесии произошел пожар на складах лакокрасочных изделий
В Ростове-на-Дону в связи с футбольным матчем на день ограничат движение
В Армении из-за протестов приостановили движение поездов
В Северной Осетии мужчина на улице прострелил своему знакомому шею
В Туапсинском районе столкнулись Cadillac и КамАЗ. Погиб водитель легковушки

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале