В Краснодаре временно ограничили движение по одной из полос улицы Северной

В Краснодаре на улице Северной с 28 апреля ограничили движение транспорта по одной из полос

Такие меры примут в связи с работами по устройству канализационных сетей. Движение ограничат на участке от улицы Седина до Коммунаров.

«Работы по строительству сетей водоотведения на этом промежутке улицы Северной проведут в два этапа. С 28 апреля по 2 мая — с ограничением движения машин по одной из полос в сторону улицы Красной. На втором этапе — с 12 по 14 мая — движение ограничат по одной из полос в сторону улицы Янковского», — рассказал директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Водителей просят быть внимательными при проезде этого участка в дни проведения работ, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.