В Таганроге банда ограбила ювелирный салон
В центре Таганрога произошло ограбление ювелирного магазина, грабителям удалось скрыться с места преступления
По предварительным данным, разбойное нападение совершили четверо молодых людей. В этот же день прохожие видели избитого мужчину, лежавшего без сознания на тротуаре у ювелирного.
«Грабителей было четверо, на тот момент в магазине находились двое продавцов — девушка и мужчина. Злоумышленники избили мужчину, а девушке угрожали. На тот момент в кассе ювелирного магазина было около 200 тыс. рублей. Грабители забрали всю выручку, также налётчики вынесли много золотых украшений», — сообщает «Ёрш.Таганрог» со ссылкой на источника в правоохранительных органах.
Грабителям удалось скрыться с места преступления. ГУ МВД по области провдит проверку по поводу случившегося.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.