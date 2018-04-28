В Таганроге банда ограбила ювелирный салон

В центре Таганрога произошло ограбление ювелирного магазина, грабителям удалось скрыться с места преступления

По предварительным данным, разбойное нападение совершили четверо молодых людей. В этот же день прохожие видели избитого мужчину, лежавшего без сознания на тротуаре у ювелирного.

«Грабителей было четверо, на тот момент в магазине находились двое продавцов — девушка и мужчина. Злоумышленники избили мужчину, а девушке угрожали. На тот момент в кассе ювелирного магазина было около 200 тыс. рублей. Грабители забрали всю выручку, также налётчики вынесли много золотых украшений», — сообщает «Ёрш.Таганрог» со ссылкой на источника в правоохранительных органах.

Грабителям удалось скрыться с места преступления. ГУ МВД по области провдит проверку по поводу случившегося.