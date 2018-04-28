В Адыгее будут судить женщину за воровство украшений при уборке чужих домов

В Адыгее направили в суд уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Майкопа, которая воровала украшения во время уборки чужих квартир

Установлено, что преступления были совершены в январе и феврале.

По версии следствия, женщина оказывала платные клининговые услуги. После ее посещения хозяева домов обнаружили пропажу ювелирных изделий. Общий ущерб составил более 25 тыс. рублей.

«В отношении женщины возбудили уголовное дело, ей предъявлено обвинение в краже. Дело направили в Майкопский городской суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Адыгея.

Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.