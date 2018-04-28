«Мемориал» сообщил об исчезновении 18 уроженцев Дагестана в Каире, 9 из них — дети

Правозащитный центр «Мемориал» сообщил, что в Каире в марте и апреле пропали 18 уроженцев Дагестана, девять из них — дети

От этом «Мемориалу» рассказал живущий в Турции гражданин России, родственник нескольких пропавших Гусейн Байсултанов.

По его словам, 12 марта вооруженные люди в масках пришли в дом его двоюродной сестры 31-летней Сакинат Байсултановой и стали расспрашивать о бывшем муже Ахмеде Алигаджиеве, который входит в состав террористической группировки «Имарат Кавказ» и участвует в войне в Сирии. После этого женщину увели из дома. Ее 36-летняя сестра Меседо заявила, что ее избили и угрожали ей оружием, передает «Русская служба Би-би-си».

Ночью 24 апреля в неизвестном направлении увезли четверых детей Сакинат девяти, семи, пяти и трех лет, а также ее свекровь и свекра, Меседо с четырьмя детьми и еще шестерых их знакомых и земляков, среди них двое детей.

После того как Сакинат исчезла, ее семья выяснила, что женщину удерживают египетские спецслужбы. По мнению их знакомого адвоката, это могут делать для того, чтобы оказать давление на бывшего мужа Байсултановой. В связи с чем силовики интересуются его местонахождением, не уточняется.

По словам Гусейна Байсултанова, что никто из задержанных людей не был в розыске. Мужчина обратился в полицию и Консульский отдел при посольстве России в Каире, но пока не поступало информации о местонахождении и состоянии исчезнувших.