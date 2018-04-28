В Сочи «Газель» врезалась в старый пост ДПС. Погиб водитель

Краснодарский край

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В Сочи 28 апреля около 4:00 произошло ДТП с участием «Газели»

Авария произошла на 171-м километре трассы Джубга — Сочи. По предварительным данным, 26-летний водитель фургона «Газель» при повороте не справился с управлением. Вследствие этого он въехал в дорожное ограждение. После этого автомобиль опрокинулся на бок и по инерции въехал в здание и опору недействующего поста ДПС, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате ДТП водитель «Газели» от полученных травм скончался на месте.

Сотрудники полиции на месте регулируют движение транспорта. По факту проводят проверку, устанавливают причины случившегося.

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