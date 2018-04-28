В Анапе на берегу моря нашли человеческие останки времен войны
В Анапе в районе Малой бухты обнаружили останки человека
Части скелета нашли на Верхней набережной. На месте работали полицейские и спасатели.
«Найденные останки относятся ко времени Великой Отечественной войны. По факту проводят проверку. Материалы направили в следственный комитет», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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