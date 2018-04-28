На Дону устанавливают личность убитого два года назад мужчины с татуировкой на ягодице

Следователи Ростовской области попросили граждан оказать содействие в установлении личности погибшего мужчины

20 августа 2016 в лесополосе у дороги Березовая Роща — Новонатальино Кагальницкого района было обнаружено тело неустановленного мужчины с телесными повреждениями, говорящими о криминальном характере наступления смерти и о том, что мужчина умер около трех месяцев назад.

По факту обнаружения тела с признаками насильственной смерти возбудили уголовное дело, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Ростовской области.

Судмедэкспертиза установила, что погибшему было 40-50 лет, его рост — 154-161 см, волосы волнистые, светло-русые с проседью, длиной около 5-7 см, на лице щетина. У мужчины были татуировки: на тыльной стороне большого пальца левой кисти татуировка «Саша», возле ребра ладони на правой кисти — татуировки «За вас», на правой ягодице татуировка «Привет ...там».

На погибшем были бордовые кеды 40 размера с черно-белой вставкой «Sport», темно-синие брюки с эмблемой Porsche, а под ними — темно-серые штаны с надписью «UFC» и изображениями крыльев и перчаток. Также на нем были серые трусы с изображением герба и надписью «Россия», две пары носок: черные со следами грунта и серые.

Следователи попросили граждан помочь установить личность мужчины. Сообщить информацию о личности погибшего можно по телефонам (8-86359) 4-24-25, 4-14-34 или 8 (988) 512-31-65.