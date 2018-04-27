В Сочи водитель на пешеходном переходе сбил школьницу и скрылся с места ДТП

В Сочи объявили в розыск мужчину, который сбил на автомобиле 14-летнюю девочку

Сообщение о ДТП поступило в полицию 26 апреля около 19:00. По предварительным данным, на улице Чебрикова недалеко от дома № 7Д неизвестный водитель на пешеходном переходе сбил 14-летнюю девочку. Он не оказал ей помощь и скрылся с места. В результате аварии школьница получила травму ноги, ей назначили амбулаторное лечение, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По факту проводят проверку. Граждан, которые что-либо знают о происшествии, личности водителя и его местонахождении, просят сообщить по телефонам: 8 (8622) 268-00-03 или 102.