В Ростове двух офицеров российской базы в Армении осудили за мошенничество на 471 млн рублей

Ростовская область, Вся Россия

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В Ростове-на-Дону вынесли приговор двум офицерам российской базы в Армении за мошенничество на 471 млн рублей

«Офицеры завысили личный состав военнослужащих 102-й военной базы в Гюмри (Армения) с 800 до 1,5 тыс. человек. Кроме того, они увеличили количество дополнительных спецпайков (на сумму 471 млн рублей), предназначенных для военных, проходящих службу в высокогорной местности», — сообщает пресс-служба ростовского гарнизонного военного суда.

Свою вину подсудимые не признали. Министерство обороны РФ предъявило гражданский иск о взыскании c подсудимых ущерба в размере 471 млн рублей.

Зорин и Сомонов признаны виновными в хищении чужого имущества путем обмана (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а также в использовании в корыстных целях своего служебного положения (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Полковнику Зорину назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, подполковнику Сомонову — 11 лет колонии общего режима. Виновным также назначен штраф в размере 1 млн рублей с каждого. Офицеры были лишены званий.

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