Житель Геленджика забил до смерти мать бывшей сожительницы

Краснодарский край

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В Геленджике 36-летнего мужчину обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью пожилой женщине, повлекшего ее смерть по неосторожности

Установлено, что раньше мужчина жил с дочерью 78-летней пенсионерки, и бывшая сожительница разрешила ему остаться в ее доме.

Днем 19 апреля между мужчиной и пожилой женщиной произошла ссора, во время которой он не менее пяти раз ударил ее руками и ногами по голове и телу, что привело к переломам костей скелета. После этого он попытался помочь пострадавшей и вызвал скорую, однако прибывшие на место медики констатировали смерть пенсионерки.

В отношении жителя Геленджика возбудили уголовное дело по ч. 4 ст.111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего).

Обвиняемый полностью признал свою вину. Суд заключил его под стражу.

Устанавливаются все обстоятельства преступления, расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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