В Краснодаре у отеля Marriott высадят 16 лип

В Краснодаре 27 апреля приступили к высадке деревьев на улице Красной в районе отеля Marriott

Об этом сообщил помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий на своей странице в Facebook.

«Всего 16 лип. Точно такие же, как деревья на противоположной стороне улицы. Больше деревьев, больше прохлады, больше красоты», — написал он.

Как сообщали Юга.ру, в середине февраля краснодарские активисты пожаловались на захват тротуара перед отелем Marriott: при строительстве отеля на улице Красной тротуар застроили въездным пандусом, оставив пешеходам 1,5 метра. После жалоб активистов мэрия объявила, что не выдавала разрешения на застройку тротуара пандусом. Излишек пандуса демонтировали, но на тротуаре со стороны проезжей части стали строить парковочный карман. Между ним и пандусом останется 1,5 метра — фактически для пешеходов ничего не изменилось.

Главный на тот момент архитектор Краснодара Игорь Мазурок в ответ сказал, что все законно и мэрия хотела сохранить тротуар, но «была вынуждена выбирать из двух зол». Позже на Градостроительном совете рассмотрели ситуацию по ширине тротуара, назвали случившееся ошибкой подрядчика и обещали все исправить.

Тротуар у отеля Marriott открыли для пешеходов 17 апреля.