Адыгея стала лидером в ЮФО по уровню сбора взносов на капремонт домов

По итогам 2017 года Адыгея заняла первое место в ЮФО и вошла в двадцатку лучших регионов по уровню сбора взносов на капремонт домов

Об этом сообщил замминистра строительства, транспорта жилищно-коммунального и дорожного хозяйства республики Вячеслав Шопин.

«Достичь такого результата удалось благодаря эффективности выполнения программы капремонта, а также изменению формы сбора средств, заменив в апреле 2017 года абонентские книжки на квитанции», — сказал Шопин.

По его словам, собираемость взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах удалось повысить в четыре раза — с 21,6% в 2014 году до 80,5% в 2017 году. Всего в прошлом году собрали более 127 млн рублей.

Выполнен капитальный ремонт общего имущества в 97 многоквартирных домах общей площадью 321 тыс. кв. метров. В них живут более 11 тыс. человек. Это почти в 1,5 раза превышает показатели 2016 года.

Руководство республики указало и на проблемные моменты в этой работе. Они связаны с увеличением задолженности по взносам. По данным регионального оператора, сейчас в Адыгее насчитывают около 9 тыс. неплательщиков, которые задолжали около 182 млн рублей.

«Считаю работу с неплательщиками недостаточной, найдите действенный механизм борьбы с задолженностью по взносам на капремонт. Это позволит в большем объеме сформировать фонд, что напрямую влияет на количество и качество проведенных работ. Такую задачу ставит глава республики Мурат Кумпилов, нужно принять необходимые меры, чтобы ее выполнить», — отметил премьер-министр Адыгеи Александр Наролин.

В 2018 году планируется отремонтировать 103 многоквартирных дома на общую сумму около 150 млн рублей.