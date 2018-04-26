ФСБ сообщила о ликвидации 12 боевиков на Ставрополье и в Дагестане за четыре дня

ФСБ России в ходе серии операций в пяти регионах пресекла деятельность 26 участников бандгрупп и террористических структур

Спецоперации проводились с 21 по 24 апреля на территории Дагестана, Татарстана, Ставропольского края, Омской и Ульяновской областей.

«Пресечена противоправная деятельность 12 членов бандподполья и 14 участников террористических структур», — цитирует ТАСС сообщение Центра общественных связей ФСБ.

В частности, 21 апреля в Ставрополе был ликвидирован сторонник запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство», планировавший теракт в зданиях правительства края и УФСБ по Ставропольскому краю.

21 и 24 апреля в Дербентском районе Дагестана уничтожили 11 членов бандгруппы — также сторонников ИГ, которые, по данным силовиков, планировали покушения на сотрудников правоохранительных органов и представителей власти.

24 апреля в Татарстане, Омской и Ульяновской областях пресекли деятельность межрегиональной структуры международной террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами» (также запрещена в РФ), задержаны 14 ее лидеров и участников. По данным спецслужб, они вербовали мусульман, в том числе для участия в боевых действиях на Ближнем Востоке и в афгано-пакистанской зоне.

В ФСБ заявили, что руководство всеми упомянутыми бандитами осуществлялось через мессенджер Telegram.