«Яндекс» предупредил о пробках в Краснодаре накануне Первомая

По данным статистики «Яндекс.Навигатора» за последние три года, в последние два рабочих дня перед майскими праздниками ситуация на дорогах Краснодара резко осложняется

«27 и 28 апреля дневная загруженность города может превысить обычную на один балл, а вечером 28 апреля на дорогах будет еще сложнее», — сообщили в компании «Яндекс».

При этом 2 мая заторов на дорогах станет заметно меньше — их уровень уменьшится на балл. А после 9 мая пробки постепенно вернутся на улицы города.

В «Яндексе» отметили, что праздники — второй по значимости фактор, влияющий на загруженность города. Сложнее всего водителям приходится накануне Нового года, 8 Марта и майскими. Сильнее же всего на дорожное движение в Краснодаре влияют осадки.