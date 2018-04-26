Упавший с моста в Геленджике мужчина неизлечимо болен — источник

Мужчина, который 26 апреля сорвался с моста на трассе «Дон» в Геленджике, страдает от неизлечимой болезни

Как сообщали Юга.ру, мужчина упал с крыши надземного пешеходного перехода и приземлился на машину, которая проезжала под мостом. Мужчина выжил, его госпитализировали с многочисленными переломами.

Источник в больнице Геленджика рассказал телеканалу «360», что пострадавший является 39-летним гражданином Украины.

«Возможно, у мужчины сдали нервы, и это послужило причиной его поступка. Накануне происшествия врачи обнаружили у него злокачественную опухоль», — сообщил источник.

Сейчас мужчина находится в реанимации. В больнице добавили, что «прогнозы врачей плохие».