В Геленджике с крыши надземного пешеходного перехода на машину упал мужчина

Краснодарский край

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В Геленджике полиция начала проверку по факту падения мужчины с крыши надземного пешеходного перехода

«В дежурную часть полиции 26 апреля в 12:26 поступила сообщение от очевидца. Он рассказал, что с крыши надземного пешеходного перехода на машину упал мужчина», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На место выехали правоохранители. Личность мужчины установлена. Это 40-летний местный житель, его госпитализировали.

Момент происшетвия попал на видео. По факту проводят проверку. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

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