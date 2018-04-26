В Новороссийске на трассе из военного грузовика выпала пушка

В Новороссийске в районе поселка Гайдук 26 апреля произошло ЧП с военным грузовиком

Об этом сообщили пользователи в социальных сетях. Сообщается, что водитель военного КамАЗ не справился с управлением при повороте. В результате из грузовика выпала пушка, которую он перевозил.

Пушка упала на дорожное ограждение. Уточняется, что пострадавших нет.