В Новороссийске на трассе из военного грузовика выпала пушка
В Новороссийске в районе поселка Гайдук 26 апреля произошло ЧП с военным грузовиком
Об этом сообщили пользователи в социальных сетях. Сообщается, что водитель военного КамАЗ не справился с управлением при повороте. В результате из грузовика выпала пушка, которую он перевозил.
Пушка упала на дорожное ограждение. Уточняется, что пострадавших нет.
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