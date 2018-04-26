Ростовчан 1 мая будут возить в новый парк бесплатными автобусами

В Ростове-на-Дону городская администрация решила организовать для горожан бесплатные автобусы-шаттлы в день открытия нового парка

Как писали Юга.ру, новый парк на площади 16 га будет открыт 1 мая на левом берегу Дона. В его обустройство вложено около 695 млн рублей.

«Для исключения пробок на подъезде к парку было выдвинуто предложение организовать работу автобусов-шаттлов. Их функциональность уже была отработана на тестовом матче на "Ростов-Арене" и прекрасно себя зарекомендовала», — сообщает пресс-служба городской администрации.

На открытии парка будут работать 20 площадок и тематических зон. Пройдет концертная программа, выставка пожарных машин, шоу воздушных змеев, конкурс рисунков и другие мероприятия.