В Дагестане парень в магазине зарезал продавщицу

Дагестан

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В Хасавюрте возбудили уголовное дело по факту убийства 26-летней девушки в магазине

Установлено, что 25 апреля около 11:30 в торговом павильоне на улице Буйнакского между продавщицей и молодым человеком произошла ссора. Мужчина много раз ударил девушку ножом, отчего она скончалась на месте.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 25-летний житель Кизлярского района. На допросе он дал признательные показания.

Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.

Следственный комитет Убийство Хасавюрт
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