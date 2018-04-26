В Дагестане парень в магазине зарезал продавщицу

В Хасавюрте возбудили уголовное дело по факту убийства 26-летней девушки в магазине

Установлено, что 25 апреля около 11:30 в торговом павильоне на улице Буйнакского между продавщицей и молодым человеком произошла ссора. Мужчина много раз ударил девушку ножом, отчего она скончалась на месте.

Подозреваемого задержали по горячим следам. Им оказался 25-летний житель Кизлярского района. На допросе он дал признательные показания.

Сейчас устанавливаются обстоятельства случившегося. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.