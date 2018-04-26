На Кубани и в Адыгее более 500 компаний подключили услугу «Быть в Плюсе» от «Ростелекома»

С начала года более 500 компаний малого и среднего бизнеса Краснодарского края и Адыгеи подключили пакет услуг «Ростелекома» «Быть в Плюсе»

В дополнение к доступу в интернет клиенты выбирают один из цифровых сервисов «Ростелекома». Это «Виртуальная АТС», «Интерактивное телевидение для бизнеса» «Видеонаблюдение» или «Управляемый Wi-Fi». Предложение позволяет воспользоваться традиционными и новыми услугами в едином пакете по одному счету и сэкономить до 70% от первоначальной стоимости отдельных услуг, сообщили в пресс-службе компании.

«Лидером среди сервисов, которые пользователи "Быть в плюсе" выбирают в комплекте с доступом в интернет, стало "Интерактивное телевидение для бизнеса". Его подключили уже 340 клиентов. Это владельцы кафе, ресторанов или гостиниц. Услуга позволяет транслировать телеканалы цифрового качества с возможностью их записи, постановки на паузу, а также доступом к архиву передач. Думаю, что в преддверии чемпионата мира по футболу популярность этого сервиса возрастет», — сказал замдиректора краснодарского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с корпоративным и государственным сегментами Сергей Лычак.

Недавно возможности пакетного предложения «Быть в плюсе» расширили. Клиентам по всей России стала доступна услуга «СМС-реклама». Это еще один способ эффективной коммуникации, который позволяет снижать затраты на привлечение новых покупателей, повышать продажи по существующей базе, а также отслеживать эффективность и окупаемость рекламных кампаний. Для персонализированных рассылок от имени компании в тексте можно настроить автоматическую подстановку имени, возраста или даты рождения получателя. Пакеты включают от 1 тыс. до 5 тыс. сообщений.

Предложение «Быть в плюсе» с дополнительными сервисами доступно как новым, так и постоянным клиентам. Стоимость пакета зависит от скорости доступа в интернет — от 10 до 100 Мбит/c.