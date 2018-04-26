В Майкопе возобновили работу все ТРЦ, закрытые из-за нарушений пожарной безопасности

Адыгея

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В Майкопе торговые центры «Галерея-1» и «Галерея-2» после устранения выявленных нарушений пожарной безопасности частично возобновили деятельность

Майкопский городской суд 25 апреля снял запрет на работу этих торговых центров, ограничив только пользование подвальным помещением ТЦ «Галерея-1».

Исполнение решения Майкопского горсуда Адыгеи будет контролироваться судебными приставами ежедневно до поступления решения об отмене запрета, отметили в пресс-службе УФССП по Адыгее.

Как сообщали Юга.ру, по решению суда 19-20 апреля в Майкопе из-за нарушения противопожарной безопасности закрыли ТРЦ «Джой Лэнд», «Столица» и «Панорама». К 23 апреля они возобновили работу.

ТЦ «Галерея-1» и «Галерея-2» были закрыты 20 апреля.

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