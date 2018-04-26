В Апшеронском районе в ДТП с «Газелью» погибли двое

В Апшеронском районе 25 апреля произошла авария с участием «Гезели» и легковушки

Сообщение о ДТП поступило в полицию в 22:30. Авария произошла на 51-м километре трассы Майкоп — Туапсе на хуторе Спасов.

По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля ВАЗ-21061 не справился с управлением и столкнулся с припаркованным на обочине фургоном «Газель», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В результате аварии на месте от полученных травм погиб 17-летний пассажир легкового автомобиля. Водитель скончался в больнице. Еще двоих пассажиров госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

По факту проводят проверку. Устанавливают обстоятельства случившегося.