Появилось видео взрыва банкомата в Краснодаре

Краснодарский край

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В интернете опубликовали видеозапись со взрывом банкомата в Краснодаре на улице Лузана

Видеоролик разместили на странице krddtp в Instagram. На кадрах видно, как неизвестный в камуфляжной форме и перчатках прокладывает к банкомату и вокруг него провода. Затем он выходит, а через несколько секунд происходит взрыв.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре полиция начала проверку по факту повреждения банкомата в одном из отделений Сбербанка.

Краснодар
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