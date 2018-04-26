Появилось видео взрыва банкомата в Краснодаре

В интернете опубликовали видеозапись со взрывом банкомата в Краснодаре на улице Лузана

Видеоролик разместили на странице krddtp в Instagram. На кадрах видно, как неизвестный в камуфляжной форме и перчатках прокладывает к банкомату и вокруг него провода. Затем он выходит, а через несколько секунд происходит взрыв.

Как сообщали Юга.ру, в Краснодаре полиция начала проверку по факту повреждения банкомата в одном из отделений Сбербанка.