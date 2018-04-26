На Дону будут судить врача, обвиняемого в смерти новорожденного

В Чертковском районе Ростовской области перед судом предстанет врач, обвиняемый в смерти новорожденного

«По версии следствия, заведующий отделением акушерства и гинекологии районной больницы 28 июля в помещении родильного отделения больницы своевременно не поставил диагноз, а также принял запоздалое решение об оперативном родоразрешении посредством кесарева сечения, что привело к рождению ребенка в состоянии асфиксии, а впоследствии и к его смерти», — сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Прокурор Чертковского района утвердил обвинительное заключение в отношении врача-гинеколога по ч. 2 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). Уголовное дело направлено в суд.