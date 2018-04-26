СК проверит информацию о смерти 13‑летней девочки в ростовской больнице

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону следователи начали проверку после появившейся информации о смерти школьницы в больнице

Ранее Donday писал, что больше недели врачи Ростовской детской областной клинической больницы боролись за жизнь 13-летней девочки, у которой начались осложнения после обычного насморка. 25 апреля она скончалась, не приходя в сознание.

«В СМИ размещена информация о том, что 25 апреля в одной из больниц Ростова-на-Дону умерла 13-летняя школьница. Советским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Ростовской области в связи с опубликованной информацией организовано проведение доследственной проверки», — сообщили в пресс-службе СУ СК по области.

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