На Ставрополье директор парка самовольно завысил цены на детские аттракционы

Ставропольский край

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В Минеральных Водах от директора парка потребовали отменить повышение тарифов на детские аттракционы

В прокуратуру обратился местный житель и пожаловался на повышение цен на детские карусели в городском парке. Во время проверки установили, что новые тарифы были утверждены с нарушением законодательства. Руководство парка не представило в администрацию Минераловодского городского округа документы, обосновывающие необходимость изменения цен.

В результате администрацией новые тарифы не утверждались, а были установлены самим директором парка. На приказ, которым определены новые цены на аттракционы, прокуратура направила протест. В адрес директора парка внесли представление об устранении нарушений, сообщает пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

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