В Пятигорске задержали хулигана, открывшего стрельбу на цыганской свадьбе

Полиция Пятигорска задержала одного из участников свадебного кортежа, открывшего стрельбу в общественном месте

«Один из участников происшествия задержан. На него составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство"», — сообщили в ГУ МВД по Ставропольскому краю.

С места происшествия изъяты гильзы, которые будут переданы на экспертизу, чтобы установить велась стрельба боевыми или холостыми патронами, передает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, участники кортежа открыли стрельбу из автоматов на месте дуэли Лермонтова на Машуке. В полицию об этом сообщили женщины, которые гуляли там с детьми.