В Ингушетии полицейский ранил сам себя в ходе конфликта с жителями села

Руководство МВД по Ингушетии проводит проверку в отношении сотрудника полиции, который открыл стрельбу в ходе конфликта и ранил сам себя

Раненый полицейский вечером 23 апреля обратился в приемное отделение Сунженской центральной районной больницы. Он заявил, что его ранили трое неизвестных на автодороге с.п. Алхасты — с.п. Нестеровское, которые скрылись на автомобиле «Лада Приора».

«В ходе проведения проверки установлено, что находясь в Нестеровском, мужчина вступил в конфликт с двумя местными жителями, произвел несколько выстрелов в их направлении из травматического пистолета, переделанного под стрельбу боевыми патронами, после чего в результате неосторожного обращения с оружием причинил себе ранение», — сообщили в пресс-службе МВД по Ингушетии.

Сотрудники управления собственной безопасности проводят по факту инцидента служебную проверку, по ее результатам будет решен вопрос о дальнейшем прохождении сотрудником службы в органах внутренних дел. Материалы проверки направят в следственные органы.