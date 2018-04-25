В Краснодаре не согласовали «Монстрацию»

Краснодарский край, Вся Россия

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Администрация Краснодара отказала в проведении «Монстрации» 1 мая

Причиной отказа стало неправильное оформление уведомления о мероприятии — организаторы допустили неточности в заявке и уже не успеют подать новое уведомление на «Монстрацию» 1 мая.

Как писали Юга.ру, «Монстрация» — массовая художественная акция в форме демонстрации с абсурдными лозунгами и транспарантами. Первая акция состоялась в 2004 году в Новосибирске, когда колонна «монстрантов» влилась в обычную первомайскую демонстрацию. С тех пор акция стала ежегодной.

Организаторы «Монстрации» в Краснодаре хотели провести шествие 1 мая в 12:45 — пройти от Театральной площади по улице Красной до сквера Жукова.

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