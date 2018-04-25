В Чечне в разрушенном здании у ж/д станции обнаружили схрон оружия и боеприпасов

Чечня

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В Чечне на территории станции Грозный правоохранители нашли схрон боеприпасов и оружия

Информация о тайнике поступила из следственного изолятора. Сотрудники УФСИН вместе полицейскими начали проверку. Схрон нашли на территории станции Грозный в полуразрушенном здании рядом с путевой частью. В деревянном ящике, закопанном в землю на первом этаже, хранились боеприпасы и оружие. Среди них — ручной гранатомет, граната РГД-5, минометный снаряд, патроны от крупнокалиберного пулемета, запалы к ручным гранатам, реактивные снаряды, самодельный автомат, тротиловая шашка, самодельный пистолет, магазины от автомата Калашникова и патроны различного калибра.

По данным правоохранителей, оружие принадлежало бывшему активному члену незаконного вооруженного формирования.

По факту проводят проверку. Найденные вещи отправили на экспертизу, сообщает пресс-служба УФСИН России по Чеченской Республике.

Оружие Терроризм
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