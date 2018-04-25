В Ростове на улице Каширской ограничат движение до середины мая
В Ростове-на-Дону на улице Каширской из-за прокладки газопровода будет ограничено движение
«В связи с прокладкой газопровода среднего давления до 15 мая будет продлено ограничение движения транспортных средств по ул. Каширская, №10», — рассказали в пресс-службе департамента автомобильных дорог Ростова.
Как сообщали Юга.ру, в Ростове в связи с ремонтными работами будет ограничено движение на улице Пойменной, Вересаева и 35-й линии. До 30 апреля ограничат движение транспорта по улицам Малиновского, Еременко, на площади Карла Маркса, а на проспекте Чехова до 15 мая.
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