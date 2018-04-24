В Дагестане женщина задушила новорожденную дочь и выбросила тело на пустырь

В Дагестане возбудили уголовное дело по факту убийства матерью своего новорожденного ребенка

Установлено, что летом 2017 года 39-летняя незамужняя жительница республики забеременела и скрывала это от родственников и знакомых. В середине марта 2018 года женщина в тайне родила девочку в ванной комнате своего дома, после чего задушила ребенка, а с наступлением темноты выбросила тело младенца в яму на пустыре.