В Дагестане женщина задушила новорожденную дочь и выбросила тело на пустырь
В Дагестане возбудили уголовное дело по факту убийства матерью своего новорожденного ребенка
Установлено, что летом 2017 года 39-летняя незамужняя жительница республики забеременела и скрывала это от родственников и знакомых. В середине марта 2018 года женщина в тайне родила девочку в ванной комнате своего дома, после чего задушила ребенка, а с наступлением темноты выбросила тело младенца в яму на пустыре.
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В начале апреля очевидцы обнаружили тело новорожденной недалеко от дороги.
В отношении жительницы Дагестана возбудили уголовное дело по ст. 106 УК РФ (Убийство матерью новорожденного ребенка).
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Республике Дагестан.
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