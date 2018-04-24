В Дагестане в лесополосе уничтожили двоих боевиков

Дагестан

Распечатать

В зоне действия режима контртеррористической операции (КТО) в Дербенском районе Дагестана ликвидировали двоих боевиков

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник. Отмечается, что силовики уничтожили боевиков в лесополосе между населенными пунктами Чинар и Деджух.

Ранее министр внутренних дел республики Абдурашид Магомедов заявлял, что в 2017 году в Дагестане ликвидировали 40 боевиков, уничтожили шесть диверсионно-террористических групп. По его словам, численный состав террористических групп сократился в разы и достиг исторического минимума за последние 20 лет.

Антитеррор Терроризм
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Футболисты «Кубани» дома сыграли вничью с нижегородским «Олимпийцем»
В Армении исполняющий обязанности министра культуры подал в отставку
В Карачаево-Черкесии произошел пожар на складах лакокрасочных изделий
В Ростове-на-Дону в связи с футбольным матчем на день ограничат движение
В Армении из-за протестов приостановили движение поездов
В Северной Осетии мужчина на улице прострелил своему знакомому шею

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале