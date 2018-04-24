На Ставрополье завели дело после обрушения стены на рабочего во время реконструкции теплотрассы

Ставропольский край

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В Кисловодске возбудили уголовное дело в отношении прораба, по вине которого на рабочего обрушилась стена при реконструкции теплотрассы

По данным следствия, подозреваемый при ремонте теплотрассы одного из санаториев в Кисловодске нарушил технические требования безопасности труда на строительной площадке. В результате в феврале обрушилась часть монолитной бетонной стены канала теплотрассы. Вследствие этого подсобный рабочий получил открытый перелом обеих костей голени, что причинило тяжкий вред его здоровью.

Сейчас по уголовному делу проводят следственные действия, направленные на закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Кисловодск Следственный комитет
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