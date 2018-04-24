Жителя Армавира будут судить за убийство таксиста в Пермском крае

Краснодарский край, Вся Россия

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В Пермском крае завершили расследование уголовного дела в отношении 49-летнего жителя Армавира, которого обвиняют в убийстве таксиста

Следователи установили, что в мае 2017 года мужчина находился в пермской Чернушке, где закал такси и попросил водителя отвезти его в поселок Куеда. Во время поездки между мужчинами произошел конфликт. Вследствие ссоры пассажир несколько раз ударил ножом водителя. Таксист на ходу выпрыгнул из автомобиля и позже от полученных травм скончался на обочине дороги.

Злоумышленник спрятал машину и другие личные вещи водителя в лесу и пешком добрался до Куеды. Мужчина планировал скрыться и избежать наказания за преступление. Однако в поселке мужчину задержали полицейские.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю.

Армавир Суд Такси Убийство
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