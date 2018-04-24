В Италии на пять лет посадили выходца из Чечни за терроризм

В Италии суд вынес приговор выходцу из Чечни Эли Бомбаталиеву, которого признали виновным в международном терроризме

Бомбаталиева арестовали в итальянском Фодже в июле 2017 года по указанию управления по борьбе с организованной преступностью города Бари. По данным следствия, 38-летний житель Чечни планировал организовать теракт, жертвами которого должны были стать в том числе и мусульмане. К исполнению он собирался привлечь свою 49-летнюю жену Марию Качмазову, которая жила в Неаполе. По информации следователей, женщину после ареста Бомбаталиева экстрадировали из Италии по соображениям национальной безопасности.

Установлено, что житель Чечни поддерживал тесные связи с ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), участвовал в преступных акциях, в частности в нападении на Дом печати в Грозном в декабре 2014 года. По некоторым данным, он воевал на стороне террористов в Сирии. В Италию он прибыл из Бельгии и проживал в Фодже, где получил статус беженца.

Отмечается, что он готовился совершить массовый теракт в Бельгии, где у него были связи с местными террористическими ячейками, сообщает РИА «Новости».