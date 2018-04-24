Фильм краснодарской студии Gangan studios вошел в число победителей кинофестиваля «Travel film по-русски»

Документальная лента «Погружение в Тибет» студии Gangan studios победила в номинации «Лучший длинный документальный фильм» на международном кинофестивале «Travel film по-русски»

Фестиваль фильмов о путешествиях проходил в Москве с 19 по 22 апреля. В нем принимали участие около 30 работ режиссеров из России, США, Франции, Китая, Бразилии, Турции, Литвы, Греции, Чехии и Кипра. Жюри объявило победителей накануне.

Для Gangan studios «Погружение в Тибет» — первый классический полнометражный фильм. Работа над его созданием велась около двух лет, автором выступил Роман Ганган. Картина рассказывает о группе путешественников, которые отправились в Тибет для установления мирового рекорда по самому высокогорному подводному погружению — на высоте 5400 метров, не имея при этом ни знаний, ни опыта.

«Технически совершить такое погружение очень тяжело, а участники этой экспедиции даже не имели отношения к спорту. Большинство из них — офисные работники, которые никогда не бывали в горах и даже никогда не погружались под воду с аквалангом. Нам проект показался интересным, поэтому два члена съемочной группы отправились с ними, чтобы запечатлеть все путешествие. В итоге фильм получился довольно насыщенным — и эмоции участников экспедиции, и испытания, и проводники, которые заблудились. Но в итоге рекорд все же был поставлен», — рассказал порталу Юга.ру генеральный продюсер Gangan studios Ждан Тихонов.

Gangan studios также планирует принять участие в ряде других фестивалей документального кино, в том числе зарубежных. Права на показ фильма приобрели несколько российских телеканалов.