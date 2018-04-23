В Чечне будут судить двоих мужчин за вооруженное нападение на десантников в 2000 году

Заместитель генерального прокурора РФ Иван Сыдорук утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух участников нападения на военнослужащих

По версии следствия, двое жителей Чечни 29 февраля 2000 года в районе Улус-Керт Шатойского района совершили вооруженное нападение на военнослужащих шестой роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ Министерства обороны РФ. Боевики были в составе банды под руководством Хаттаба. В результате боя погибли 84 военных, четверо получили ранения.

Подозреваемых арестовали. Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Шатойский районный суд Чечни. В отношении остальных членов банды, в том числе объявленных в розыск, расследование продолжается, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры РФ.