На Ставрополье у трассы нашли тело неизвестного мужчины

В Ипатово Ставропольского края начали проверку по факту обнаружения тела мужчины у дороги

По предварительным данным, 18 апреля на открытом участке местности недалеко от федеральной трассы Астрахань — Элиста — Ставрополь нашли тело мужчины со следами давнего гниения. Его личность не установлена.

Следователь назначил проведение судебно-медицинской экспертизы. Сейчас проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.