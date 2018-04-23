На Ставрополье у трассы нашли тело неизвестного мужчины

Ставропольский край

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В Ипатово Ставропольского края начали проверку по факту обнаружения тела мужчины у дороги

По предварительным данным, 18 апреля на открытом участке местности недалеко от федеральной трассы Астрахань — Элиста — Ставрополь нашли тело мужчины со следами давнего гниения. Его личность не установлена.

Следователь назначил проведение судебно-медицинской экспертизы. Сейчас проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба СУ СК России по Ставропольскому краю.

Пропавшие без вести Следственный комитет Ставрополь
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