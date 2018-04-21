В Дагестане ликвидировали группу боевиков

В дагестанском Дербенте во время спецоперации силовики ликвидировали группу боевиков

Режим контртеррористической операции был введен в Дербентском районе 21 апреля в связи с поиском боевиков. По предварительным данным, при проверке одного из адресов в Дербенте по силовикам был открыт огонь. Завязалась перестрелка, нескольких боевиков убили. Силовики проводят спецоперации по двум адресам

«Одни боевики были ликвидированы силовиками в автомобиле, они пытались скрыться, было организовано преследование, и в ходе перестрелки бандиты были уничтожены. Еще одни боевики блокированы в частном доме, идет бой. Число уничтоженных уточняется. По предварительным данным, в двух спецоперациях уничтожили четверых боевиков — трое в машине, один в блокированном доме», — сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.