Кадыров сообщил о гибели корреспондента ЧГТРК «Грозный» в Дамаске
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Дамаске застрелен внештатный корреспондент ЧГТРК «Грозный», гражданин Сирии Ихаб Балан
«Перед пятничной рузбой в Дамаске прицельным выстрелом убит внештатный корреспондент ЧГТРК "Грозный" в САР, гражданин Сирии Ихаб Балан», — написал Кадыров в соцсетях.
Он выразил соболезнования его близким и коллегам и пообещал, что Чечня окажет помощь семье погибшего.
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