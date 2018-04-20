Кадыров сообщил о гибели корреспондента ЧГТРК «Грозный» в Дамаске

Чечня, В мире

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Дамаске застрелен внештатный корреспондент ЧГТРК «Грозный», гражданин Сирии Ихаб Балан

«Перед пятничной рузбой в Дамаске прицельным выстрелом убит внештатный корреспондент ЧГТРК "Грозный" в САР, гражданин Сирии Ихаб Балан», — написал Кадыров в соцсетях.

Он выразил соболезнования его близким и коллегам и пообещал, что Чечня окажет помощь семье погибшего.

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