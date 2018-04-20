Сержант из Дагестана осужден за устройство земляков на контрактную службу

Дагестан

Распечатать

Ростовский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении сержанта из Дагестана Адама Алиева, который за взятки устраивал земляков на контрактную службу в одну из воинских частей республики

За свои услуги подозреваемый брал с желающих поступить на службу по 100-150 тыс. рублей. Часть денег он отдавал соучастнику преступления — сотруднику управления кадров Южного военного округа. Таким образом в 2015-2016 годах часть пополнилась 37 новобранцами.

Алиева задержали при получении денег от очередного клиента. Суд признал его виновным в даче взятки должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и оштрафовал на 1,5 млн рублей.

Ранее был осужден и сотрудник управления кадров ЮВО — по статье о получении взятки (ст. 290 УК РФ), передает «Интерфакс».

Армия Коррупция
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

Футболисты «Кубани» дома сыграли вничью с нижегородским «Олимпийцем»
В Армении исполняющий обязанности министра культуры подал в отставку
В Карачаево-Черкесии произошел пожар на складах лакокрасочных изделий
В Ростове-на-Дону в связи с футбольным матчем на день ограничат движение
В Армении из-за протестов приостановили движение поездов
В Северной Осетии мужчина на улице прострелил своему знакомому шею

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале