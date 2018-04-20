Сержант из Дагестана осужден за устройство земляков на контрактную службу

Ростовский гарнизонный военный суд вынес приговор в отношении сержанта из Дагестана Адама Алиева, который за взятки устраивал земляков на контрактную службу в одну из воинских частей республики

За свои услуги подозреваемый брал с желающих поступить на службу по 100-150 тыс. рублей. Часть денег он отдавал соучастнику преступления — сотруднику управления кадров Южного военного округа. Таким образом в 2015-2016 годах часть пополнилась 37 новобранцами.

Алиева задержали при получении денег от очередного клиента. Суд признал его виновным в даче взятки должностному лицу (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и оштрафовал на 1,5 млн рублей.

Ранее был осужден и сотрудник управления кадров ЮВО — по статье о получении взятки (ст. 290 УК РФ), передает «Интерфакс».