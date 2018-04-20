В Карачаево-Черкесии впервые провели операцию на пищеводе новорожденному
В Карачаево-Черкесии врачи провели операцию на пищеводе у новорожденного ребенка
Ее сделали в один этап. Ранее такие операции в республике не проводили. Для того чтобы прооперировать ребенка, в Черкесск прилетели главный детский неонатальный хирург России Алексей Подкаменев и заведующий реанимацией новорожденных Санкт-Петербургского университета педиатрии Александр Ли.
Отмечается, что операция прошла успешно. Ребенок проходит реабилитацию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Карачаево-Черкесия.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.