В Карачаево-Черкесии впервые провели операцию на пищеводе новорожденному

Карачаево-Черкесия

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В Карачаево-Черкесии врачи провели операцию на пищеводе у новорожденного ребенка

Ее сделали в один этап. Ранее такие операции в республике не проводили. Для того чтобы прооперировать ребенка, в Черкесск прилетели главный детский неонатальный хирург России Алексей Подкаменев и заведующий реанимацией новорожденных Санкт-Петербургского университета педиатрии Александр Ли.

Отмечается, что операция прошла успешно. Ребенок проходит реабилитацию, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Карачаево-Черкесия.

Дети Здравоохранение Медицина Черкесск
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