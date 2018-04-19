В Карачаево-Черкесии на подпольной фабрике изъяли табака на 4 млн рублей

В Карачаево-Черкесской Республике возбудили уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта табачных изделий в особо крупном размере

Установлено, что в Урупском районе мужчина учредил ООО, которое занималось незаконным производством табачных изделий. Продукция хранилась на складах предприятия для последующего сбыта.