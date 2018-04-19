В Карачаево-Черкесии на подпольной фабрике изъяли табака на 4 млн рублей

Карачаево-Черкесия

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В Карачаево-Черкесской Республике возбудили уголовное дело по факту незаконного производства и сбыта табачных изделий в особо крупном размере

Установлено, что в Урупском районе мужчина учредил ООО, которое занималось незаконным производством табачных изделий. Продукция хранилась на складах предприятия для последующего сбыта.

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При осмотре полицейские обнаружили немаркированные сигареты разных марок на общую сумму более 4 млн рублей, передает «Интерфакс-Юг» со ссылкой на представителя транспортной прокуратуры КЧР.

В отношении учредителя компании возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (Производство и хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке акцизными марками, совершенные в особо крупном размере).

Контрафакт Прокуратура Табак
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