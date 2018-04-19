В Дагестане задержали застрелившего охранника у ресторана мужчину

В Дагестане задержали мужчину, который открыл стрельбу возле ресторана «Викинг»

Об этом сообщает РИА «Дагестан» со ссылкой на СУ СКР по республике. Правоохранители задержали одного подозреваемого. По решению суда его заключили под стражу. Имя мужчины не разглашается в интересах следствия.

Как сообщали Юга.ру, 14 апреля у ресторана «Викинг» в Махачкале неизвестный во время ссоры выстрелил из огнестрельного оружия в живот 40-летнему охраннику заведения. Он скончался от травмы. Также в результате вооруженного конфликта два человека пострадали.