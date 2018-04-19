В Буденновске закрыли кинотеатр из-за нарушения противопожарных норм
Буденновский городской суд Ставропольского края принял иски к владельцам кинотеатра «Олимп Плюс» и ТРЦ Family
В суд поступило исковое заявление к ООО «Олимп Плюс-Ф» с требованием устранить нарушения противопожарной безопасности. Судья решил запретить эксплуатацию кинотеатра до устранения нарушений.
Кроме того, горсуд Буденновска принял иск об устранении нарушений противопожарной безопасности в торгово-развлекательном центре Family, однако судья не вынес решений об аресте или приостановлении работы ТРЦ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.
Как сообщали Юга.ру, 25 марта в торговом центре Кемерова случился пожар, жертвами которого стали 64 человека. После этого Генпрокуратура поручила проверить все ТРЦ России.
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