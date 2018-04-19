В Дагестане прокуратура потребовала уволить четырех директоров школ с судимостью

Прокуратура Агульского района Дагестана потребовала расторгнуть трудовые контракты с директорами четырех школ, которые имеют судимости за тяжкие преступления

Установлено, что директора хутхульской, дулдугской, гоинской общеобразовательных школ, а также детско-юношеской спортшколы № 1 имеют непогашенные судимости за совершение тяжких преступлений. Ранее их осудили по статье «Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения».

Согласно законодательству, к педагогической деятельности не допускаются граждане, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие преступления. В связи с этим по результатам проверки от главы Агульского района потребовали уволить этих директоров, сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Дагестан.