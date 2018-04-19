В суд направили дело о хищении 97 млн рублей в минобрнауки Дагестана

Генпрокуратура направила в суд уголовное дело о хищении более 97 млн рублей, выделенных на модернизацию системы образования Дагестана

Обвинительное заключение в отношении руководителя расположенного в Москве ООО «Инструменты управления» и заместителя министра образования и науки Дагестана утвердил заместитель генпрокурора Иван Сыдорук.

«В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения) и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления)», — цитирует заявление Генпрокуратуры ТАСС.

Следствие полагает, что в 2013 году во время исполнения госконтракта на поставку учебно-цифровых комплексов для образовательных учреждений Республики Дагестан предпринимательница вместе с чиновником похитили бюджетные средства в сумме более 97 млн рублей. Деньги легализовали через финансовые операции и перепродажу коммерческого предприятия.

Уголовное дело направили для рассмотрения в Гагаринский суд Москвы.